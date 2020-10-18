Россиян призвали соблюдать масочный режим для защиты от COVID-19 зимой

Соблюдать масочно-перчаточный режим в зимнее время особенно важно, поскольку поведение коронавируса в это время года еще не изучено. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, сообщает радио Sputnik.

Соблюдать масочно-перчаточный режим в зимнее время особенно важно, поскольку поведение коронавируса в это время года еще не изучено. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, сообщает радио Sputnik.

Ношение масок зимой вдвойне полезно, ведь она также помогает согреть лицо, подчеркнул специалист. Кроме того врач напомнил о перчатках. По его словам, на коже рук могут быть бактерии и вирусы, поэтому использование этого защитного средства очень важно.

"Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус", — сказал Карабиненко.

Врач призвал людей не бояться вакцинироваться и укреплять иммунитет. Он предположил, что COVID-19 может повести себя в зимний период также, как и другие вирусы гриппа.