"Главред": Украина может навсегда лишиться части Одесской области

Повсеместное повышение температур на Земле может привести к затоплению некоторых территорий. Об этом "Главреду" заявила климатолог Вера Балабух, передает "ИноСМИ".

Повсеместное повышение температур на Земле может привести к затоплению некоторых территорий. Об этом "Главреду" заявила климатолог Вера Балабух, передает "ИноСМИ".

Специалист отвечала на вопросы читателей о потеплении и таянии ледников. Она подтвердила, что под воду могут уйти Филиппины, Британские острова, а также некоторые районы Украины.

"На Украине могут быть подтоплены определенные части побережья Азовского и Черного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще", — заявила Балабух.

Крым, несмотря на близость к этим территориям, останется невредим, так как полуостров находится на возвышении. Климатолог также рассказала, что с 1901 по 2010 годы уровень Мирового океана поднялся на 19 сантиметров.