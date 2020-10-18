Ученые из КНР впервые обнаружили живой коронавирус на замороженном продукте

Упаковка с замороженной импортной треской оказалась зараженной живым коронавирусом, при контакте с которым может инфицироваться человек. Об этом сообщили на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает РБК.

Упаковка с замороженной импортной треской оказалась зараженной живым коронавирусом, при контакте с которым может инфицироваться человек. Об этом сообщили на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает РБК.

Находку обнаружили в городе Циндао, это первый случай, когда коронавирус на упаковке был живым. Специалисты CDC отметили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом с упаковок замороженных продуктов.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях", — заявили в центре.

Риск заражения в подобном случае очень низкий, однако ученые порекомендовали людям, работающим с замороженными продуктами, трудиться в средствах индивидуальной защиты и не прикасаться к лицу до мытья рук. Сотрудникам также посоветовали проходить регулярное тестирование на COVID-19.