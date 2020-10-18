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3:45   18 Октября 2020
Политика

Пекин ответил на преследования китайских исследователей в США

Пекин ответил на преследования китайских исследователей в США

Пекин, в качестве ответа на судебные преследования китайских исследователей в США со стороны Минюста, может начать арестовывать американских граждан, находящихся на территории КНР. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Речь идет о недавних обвинениях, которые Вашингтон предъявил ряду ученых из КНР, работавших в американских центрах. Исследователей обвинили в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая, в результате чего многим из них аннулировали визы.

Согласно данным издания, Китай неоднократно направлял США предупреждения о том, что на территории КНР могут начать задерживать американцев. Власти КНР обращались к Соединенным Штатам по различным каналам связи, в том числе через американское посольство в Пекине. Китайское правительство требует прекратить преследование их граждан на территории США.

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#сша #арест #китай

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