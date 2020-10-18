США исключили вероятность закупки Украиной российской вакцины от COVID-19

Украина не намерена закупать у России вакцину от нового типа коронавируса, следует из заявления американского посольства в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Украина не намерена закупать у России вакцину от нового типа коронавируса, следует из заявления американского посольства в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Решение было принято в ходе "конструктивного коллегиального ужина", инициированного временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин. Она встретилась с главой министерства здравоохранения государства Максимом Степановым. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с борьбой против коронавируса и реформами в сфере здравоохранения.

"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" — отметили в посольстве.

До этого Степанов допустил возможность приобретения российской вакцины. Тогда он поставил условие для рассмотрения соответствующего вопроса — одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).