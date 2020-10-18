Жители Китая с иронией ответили властям Украины на угрозы в адрес России

Жители Китая с иронией отреагировали на угрозы украинских властей, в лице заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергея Кривоноса, в сторону России. Подробнее об этом пишет "ПолитРоссия".

Жители Китая с иронией отреагировали на угрозы украинских властей, в лице заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергея Кривоноса, в сторону России. Подробнее об этом пишет "ПолитРоссия".

Украинский военнослужащий ранее заявил о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в государстве. По его словам, российские вооруженные силы значительно превосходят армию Украины. Однако, если начнутся полномасштабные вооруженные боестолкновения, РФ якобы понесет существенные потери из-за "замечательного" опыта ведения боевых действий у отечественных военных.

"Страшно то, что ваша украинская армия потерпит фиаско, даже не увидев тени русских противников", — с иронией отметил один из китайских пользователей.

Сторонники автора также принялись в Сети высмеивать угрозы Кривоноса. Некоторые из них предположили, что такими темпами Украина опередит Польшу по уровню хвастовства.