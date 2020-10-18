Автор NI связал упадок в США с усилением сотрудничества России и Китая

Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Исправить эту ситуацию будет достаточно сложно, заявил американский эксперт, член Атлантического совета Ханс Биннендейк, передает The National Interest (NI).

Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Исправить эту ситуацию будет достаточно сложно, заявил американский эксперт, член Атлантического совета Ханс Биннендейк, передает The National Interest (NI).

Вашингтон уже несколько лет ведет беспорядочную политику по отношению к Москве и Пекину. Последние на фоне спорных действий США начали сближаться и доказывать готовность усилить партнерство. Это становится угрозой для США, приводит перевод текста "ПолитРоссия".

Биннендейк отметил, что военные бюджеты России и Китая приближаются к тратам США на оборону. Кроме того, Москва и Пекин имеют больше стратегических ядерных боеголовок, чем Вашингтон. Также стоит вспомнить, что США не смогли наладить должные отношения с Северной Кореей и Ираном.

Вопрос возникает и к состоятельности экономики Соединенных Штатов. Уровень безработицы поднимается, а госдолг растет. Неудачные решения правительства разрушают единство американского общества — люди выходят на улицы. Процесс упадка можно предотвратить, если американское руководство начнет принимать мудрые решения.

"Чтобы обратить вспять эти негативные глобальные тенденции, потребуется время и новое руководство", — подвел итог аналитик.

Однако, как считает автор материала, Соединенным Штатам нужно также поработать над сплоченностью внутри страны и между союзниками. В противном случае кризис будет продолжаться.