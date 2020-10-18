Снаряд времен Первой мировой войны обнаружили на стройке СКК в Петербурге

Рабочие спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге наткнулись на опасную находку, век пролежавшую в земле. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Рабочие спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге наткнулись на опасную находку, век пролежавшую в земле. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Прибывшие на место происшествия саперы определили, что боеприпас — артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны. Правоохранительные органы оцепили территорию и отвели людей на безопасное расстояние, после чего специалисты вывезли опасный предмет на полигон для дальнейшего уничтожения.

"Специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно к 11-дюймовому орудию, находящийся в состоянии сильной коррозии и представляющий опасность для окружающих", — говорится в сообщении пресс-службы.

Место, где обнаружили снаряд, ранее занимал СКК "Петербургский", возведенный в 1980 году. В начале этого года здание разобрали, чтобы построить новый спортивно-концертный комплекс вместительностью до 20 тысяч человек.