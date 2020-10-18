Трамп обвинил в несправедливости модератора вторых дебатов Кристен Уэлкер

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил в несправедливости ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер, которую назначили модератором вторых дебатов кандидатов в президенты. Свое мнение политик высказал в Twitter-аккаунте.

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил в несправедливости ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер, которую назначили модератором вторых дебатов кандидатов в президенты. Свое мнение политик высказал в Twitter-аккаунте.

Уэлкер уполномочена исполнять обязанности модератора вместо Стива Скалли. Последнего руководство телекомпании C-SPAN отстранило от работы в СМИ на неопределенный срок. Причиной тому стала ложь журналиста о взломе своего аккаунта в Twitter.

"Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство фальшивых репортеров, но я все равно сыграю в эту игру. Люди знают! Как там Стив Скалли поживает?" — написал Трамп в социальной сети.

Второй раунд дебатов между главой Белого дома и кандидатом от Демократической партии США Джозефом Байденом планировалось провести в четверг. Однако политики не смогли прийти к соглашению касательно формата проведения мероприятия, который был изменен из-за перенесенной Трампом коронавирусной инфекции.