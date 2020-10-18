Учения ВМФ в Каспийском море показали позиции России на Южном Кавказе

Российские учения Каспийской флотилии на Южном Кавказе демонстрируют мощь страны ее союзникам по ОДКБ и конкурентам из НАТО. Подробнее об этом рассказал автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик, передает Федеральное агентство новостей.

Российские учения Каспийской флотилии на Южном Кавказе демонстрируют мощь страны ее союзникам по ОДКБ и конкурентам из НАТО. Подробнее об этом рассказал автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик, передает Федеральное агентство новостей.

Учения стартовали 16 октября и продлятся до 20 октября. Участие в них принимают шесть кораблей Каспийской флотилии, семь самолетов и более 400 человек военного состава. Маневры осуществляются в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В ходе учений военными будут отработаны охранные, оборонные, ударные и другие задачи, пишет издание.

В Минобороны РФ заявили, что учения не несут угрозы для соседних стран и не препятствуют их деятельности в акватории. Вместе с этим российская сторона демонстрирует другим странам свою артиллерийскую и ракетную мощь. Прежде всего это касается США и их союзников по НАТО.

Внимание НАТО к Закавказью стало особое пристальным из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Сейчас ситуация на этой территории является одним из главных вызовов для российской стороны. Западные страны всеми силами пытаются влезть в политические дела региона, чтобы заманить страны Южного Кавказа под свое влияние.

Россия своими действиями показывает, что не собирается отпускать из-под своего контроля акваторию Каспийского моря и воздушное пространство над ним. Военные учения РФ могут помешать заинтересованным сторонам обострять обстановку в Закавказье.