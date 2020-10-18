Боевики похитили сирийцев из-за отказа ехать на войну в НКР

Более десяти жителей сирийского Африна были похищены неизвестными боевиками за отказ от участия в нагорнокарабахском конфликте. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на местные СМИ.

Более десяти жителей сирийского Африна были похищены неизвестными боевиками за отказ от участия в нагорнокарабахском конфликте. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на местные СМИ.

Боевики хотели отправить 16 сирийцев на Кавказ для участия в военных действиях на территории Нагорного Карабаха на стороне Баку. После их отказа, радикалы взяли молодых людей в плен и увезли в неизвестном направлении.

Группировка "Дивизия Аль-Хамза", которая входит в состав "Сирийской национальной армии", насильно заставляет местных жителей отправляться на Кавказ. Новобранцев пытаются заманить высокой зарплатой, однако многие все равно не соглашаются.

Согласно разным оценкам, количество боевиков, которые отправились из арабской республики на территорию Карабаха, составляет от 300 до 2,5 тыс. человек. Среди них члены "Дивизии Аль-Хамза" и "Дивизии Султан Мурад".