Минобороны Армении оценило обстановку в Карабахе после часа перемирия

Баку и Ереван пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Режим прекращения огня вступил в силу с 00:00 18 октября. Спустя час обстановка на линии соприкосновения в республике спокойная, передает Минобороны Армении.

Баку и Ереван пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Режим прекращения огня вступил в силу с 00:00 18 октября. Спустя час обстановка на линии соприкосновения в республике спокойная, передает Минобороны Армении.

Соглашением о перемирии в карабахской республике реализуются договоренности глав МИД Армении, России и Азербайджана, заключенные в Москве. В Ереване отметили, что правительство страны высоко ценит роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.

"Соглашение воплощает в жизнь принятое в Москве совместное заявление, в котором говорится о необходимости внедрения верификационных параметров прекращения огня", — сказано в сообщении, опубликованном в Facebook пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении Анной Нагдалян.

МИД Карабаха также подтвердил приверженность республики к режиму прекращения боевых действий.