МИД Ирана рассказал, на что повлияло снятие оружейного эмбарго

После снятия оружейного эмбарго на Иран больше не действуют ограничения по поставки различных видов вооружений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

После снятия оружейного эмбарго на Иран больше не действуют ограничения по поставки различных видов вооружений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

МИД Ирана уточнил, что после окончания оружейного эмбарго страна снова сможет осуществлять поставки оружия другим странам, а также предоставлять различные услуги в этой сфере. Кроме того, в отношении ряда граждан Ирана перестают действовать ограничения на въезд в страну или транзит через территории стран-членов ООН.

Также снимаются все рестрикции по предоставлению финансовых услуг Ирану и Ираном.