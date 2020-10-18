0:01 18 Октября 2020Политика
МИД Ирана рассказал, на что повлияло снятие оружейного эмбарго
После снятия оружейного эмбарго на Иран больше не действуют ограничения по поставки различных видов вооружений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
После снятия оружейного эмбарго на Иран больше не действуют ограничения по поставки различных видов вооружений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
МИД Ирана уточнил, что после окончания оружейного эмбарго страна снова сможет осуществлять поставки оружия другим странам, а также предоставлять различные услуги в этой сфере. Кроме того, в отношении ряда граждан Ирана перестают действовать ограничения на въезд в страну или транзит через территории стран-членов ООН.
Также снимаются все рестрикции по предоставлению финансовых услуг Ирану и Ираном.