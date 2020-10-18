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0:01   18 Октября 2020
Политика

МИД Ирана рассказал, на что повлияло снятие оружейного эмбарго

МИД Ирана рассказал, на что повлияло снятие оружейного эмбарго

После снятия оружейного эмбарго на Иран больше не действуют ограничения по поставки различных видов вооружений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

МИД Ирана уточнил, что после окончания оружейного эмбарго страна снова сможет осуществлять поставки оружия другим странам, а также предоставлять различные услуги в этой сфере. Кроме того, в отношении ряда граждан Ирана перестают действовать ограничения на въезд в страну или транзит через территории стран-членов ООН.

Также снимаются все рестрикции по предоставлению финансовых услуг Ирану и Ираном.

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#иран #эмбарго #ограничения

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