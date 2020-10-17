Пушков: убийца французского учителя не имеет отношения к Москве

Мужчина чеченского происхождения, жестоко расправившийся с 47-летнем учителем в Париже, 12 лет уже не имеет отношения ни к Москве, ни к России, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Мужчина чеченского происхождения, жестоко расправившийся с 47-летнем учителем в Париже, 12 лет уже не имеет отношения ни к Москве, ни к России, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Таким образом парламентарий прокомментировал очередные нападки Запада в сторону России. Пушков подчеркнул, что искать "российский след" бессмысленно, поскольку семья 18-летнего Абдулака Абуезидовича была официально принята Францией 12 лет назад.

"Это было решение французских властей. Поэтому любые претензии — к иммиграционной политике стран, предоставляющих пристанище семьям, подверженным радикальным течениям", — написал сенатор.

Чудовищное убийство преподавателя Самюэля Пати произошло 16 октября. По сообщениям СМИ, на одном из своих уроков он показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Это могло послужить мотивом для убийцы, который обезглавил учителя. Власти Франции утверждают, что преступник находился в стране в статусе беженца.