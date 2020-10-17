Гуманитарное перемирие вступило в силу в зоне карабахского конфликта

Гуманитарное перемирие между силами Армении и Азербайджана вступило в силу на территории карабахского конфликта. Ранее стороны сообщили о заключении соглашения о введении режима прекращения огня с 00:00 по местному времени 18 октября.

Гуманитарное перемирие между силами Армении и Азербайджана вступило в силу на территории карабахского конфликта. Ранее стороны сообщили о заключении соглашения о введении режима прекращения огня с 00:00 по местному времени 18 октября.

МИД Нагорного Карабаха заявил о готовности республики следовать режиму отказа от боевых действий. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство также подтвердило сведения о гуманитарном перемирии.

Первое перемирие между Баку и Ереваном было достигнуто в Москве. В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, Азербайджана и России пришли к определенным договоренностям. В частности об объявлении режима прекращения боевых действий в Карабахе, обмене телами погибших и пленными. Однако уже в течение следующих суток стороны принялись обвинять друг друга в повторной эскалации конфликта.