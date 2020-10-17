Боевики RADA пытаются заблокировать митинги в поддержку аль-Биджи

Боевики вооруженного формирования RADA не намерены допускать реализацию митингов в поддержку арестованного накануне террориста Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу аль-Биджа, передает ФАН со ссылкой на источники в социальных сетях.

Боевики вооруженного формирования RADA не намерены допускать реализацию митингов в поддержку арестованного накануне террориста Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу аль-Биджа, передает ФАН со ссылкой на источники в социальных сетях.

Один из пользователей Twitter разместил в Сети информацию об активизации сил формирования "Бригада ан-Наваси". По его словам, боевики передвигались по территории морского порта Триполи и базы Бу-Сита.

Сторонник Ливийской национальной армии (ЛНА) обнародовал сведения о передвижении 30 военных автомобилей вооруженной группировки RADA. Колонна выехала из аэропорта Митига и последовала в направлении местного рынка Сук ас-Суляса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Активизация подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) сил из формирования RADA связана с арестом контрабандиста аль-Биджи. Его похищение и задержание стали причинами агрессии со стороны лояльных к нему экстремистских структур из Аз-Завии, что в итоге привело к вооруженным конфликтами между боевиками. Члены Аз-Завии ранее планировали освободить аль-Биджи из-под ареста в частной тюрьме "Митига".