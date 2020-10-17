Глава Петербурга Беглов назвал самые актуальные темы прошедшей недели

Петербург продолжает борьбу с коронавирусом и готовится к зимнему сезону. Об этом и других важных темах рассказал губернатор Александр Беглов, передает канал "Санкт-Петербург".

Петербург продолжает борьбу с коронавирусом и готовится к зимнему сезону. Об этом и других важных темах рассказал губернатор Александр Беглов, передает канал "Санкт-Петербург".

Одной из самых актуальных тем прошедшей недели стала борьба с коронавирусом в Петербурге. Власти города стараются сохранить плановую медицинскую помощь в больницах. Сейчас в Петербурге проводится намного больше тестов на коронавирус, что объясняет прирост новых случаев COVID-19, передает телеканал.

Недавно Петербург получил большую партию вакцины от коронавируса. Первыми ее получат врачи и медработники, которые задействованы в красных зонах стационаров и приемном покое. Вместе с этим активно идет работа по созданию мемориальных досок врачам и медицинским сотрудникам, которые погибли во время пандемии.

Еще одной важной задачей стала подготовка Петербурга к зимнему сезону. Уже скоро на улицы города выйдет снегоуборочная техника. Беглов получил районным главам скоординировать действия коммунальных служб и решить проблему брошенных автомобилей до выпадения снега.

Важным событием прошедшей недели также стало появление первой инклюзивной карты Петербурга. Она появилась в Александровском парке. Карта сделана из бронзы, а объемные изображения позволят пользоваться ею людям со слабым зрением.