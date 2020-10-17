МИД Нагорного Карабаха выразил готовность соблюдать перемирие

Баку и Ереван ранее пришли к соглашению о введении гуманитарного перемирия в зоне карабахского конфликта. МИД Нагорного Карабаха в ответ заявил о готовности соблюдать режим прекращения огня в республике.

Баку и Ереван ранее пришли к соглашению о введении гуманитарного перемирия в зоне карабахского конфликта. МИД Нагорного Карабаха в ответ заявил о готовности соблюдать режим прекращения огня в республике.

Перемирие вступит в силу 00:00 по местному времени 18 октября, сообщило правительство Армении. Власти Азербайджана подтвердили заявление Еревана.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации уполномоченных представлять стороны карабахского конфликта и главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече участники смогли договориться о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, также об обмене пленниками и телами погибших. Вскоре силы Армении и Азербайджана вновь приступили к обмену обвинениями в провокациях и нарушениях перемирия.