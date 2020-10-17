21:35 17 Октября 2020Политика
Армения анонсировала гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта
Власти Армении и Азербайджана пришли к единому мнению о необходимости введения гуманитарного перемирия на территории зоны карабахского конфликта. Перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября, передает МИД Армении.
Власти Армении и Азербайджана пришли к единому мнению о необходимости введения гуманитарного перемирия на территории зоны карабахского конфликта. Перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября, передает МИД Армении.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подтвердило заявление Еревана о достижении соответствующего соглашения с Баку. Информацию об этом передает РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров сегодня провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. В разговоре стороны отметили важность строгого соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха.