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21:35   17 Октября 2020
Политика

Армения анонсировала гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта

Армения анонсировала гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта

Власти Армении и Азербайджана пришли к единому мнению о необходимости введения гуманитарного перемирия на территории зоны карабахского конфликта. Перемирие вступит в силу с 00:00 18 октября, передает МИД Армении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подтвердило заявление Еревана о достижении соответствующего соглашения с Баку. Информацию об этом передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. В разговоре стороны отметили важность строгого соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

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#азербайджан #армения #карабах

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