Глава Эстонии раскритиковала руководителя МВД за гомофобные высказывания

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отправить в отставку министра внутренних дел республики Марта Хельме после его гомофобных высказываний. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отправить в отставку министра внутренних дел республики Марта Хельме после его гомофобных высказываний. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кальюлайд подчеркнула, что разделение людей "на основе сексуальной ориентации" неприемлемо для страны. По ее словам, подобные заявления противоречат "духу эстонской конституции".

"Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества", — сказала глава страны.

Хельме ранее рассказал в интервью, почему Правительство Эстонии хочет внести в конституцию определение брака как союза мужчины и женщины. Он предложил сторонникам однополой любви "бежать в Швецию".