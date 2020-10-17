Депутат Госдумы РФ Милонов оказался под обстрелом в Нагорном Карабахе

Депутат Госдумы Виталий Милонов попал под обстрел в Степанакерте. Федеральное агентство новостей сообщает, что политик не пострадал.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попал под обстрел в Степанакерте. Федеральное агентство новостей сообщает, что политик не пострадал.

Депутат чуть не погиб под ракетным обстрелом в Нагорном Карабахе. Боевые действия шли до самого утра. Около гостиницы где остановился Милонов взорвалось несколько снарядов. Жители города утверждают, что атаковали баллистическими ракетами. Военные эксперты в скором времени узнают тип снаряда.

Власти Азербайджана ранее выразили протест из-за визита Милонова в Нагорный Карабах. Депутат находится там только в гуманитарных целях. Но это не понравилось Баку и они внесли парламентария в черный список правительства Азербайджана. В ответ он заявил, что это показывает нежелание политиков-агрессоров урегулировать конфликт мирно.