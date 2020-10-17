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21:17   17 Октября 2020
Россия

Сатановский: России все равно придется «пройтись» по тем, кто ее кусает

Сатановский: России все равно придется «пройтись» по тем, кто ее кусает

Россия должна пойти на жесткие меры против Украины, поскольку Киев не перестанет «кусать» Москву. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил Великобританию и Турцию, а также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Сатановский считает, что подобные визиты украинского руководства свидетельствуют лишь о том, что Киев ищет себе союзников для дальнейшего противостояния с Россией.

«Что касается визита Зеленского в Турцию, то даже опера такая была "Запорожец за Дунаем". "Теперь я турок, не козак. Здається, добре одягнувся». Все нормально. Это старая добрая традиция украинского начальства искать себе по миру хозяев», — говорит Сатановский.

Эксперт уверен, что активность Украины закончится лишь в том случае, если Россия пойдет на реализацию жестких мер. Он заметил, что Москве рано или поздно все равно придется «добить» тех, кто ее кусает.

 «Я довольно часто повторяю фразу, которую в свое время придумал, чтобы вежливыми словами говорить, что думаю. Тут либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам. Никаких других вариантов не бывает. Вся наша история — это войны, войны, войны», — считает собеседник издания.

Сатановский также заверил, что Россия обладает всеми необходимыми видами вооружения, чтобы «закончить существование США»

«Про Европу и всех остальных я вообще молчу. И совершенно не важно, что это будет взаимно. Вот это уже точно по барабану. Россия может все что угодно», — убежден эксперт.

Ранее Сатановский назвал принятое Россией решение заморозить плутониевое соглашение с Соединенными Штатами Америки «исторической вещью». Впрочем, если американцы выполнят взятые на себя обязательства, к этому вопросу можно будет вернуться. Об этом в своем Telegram-канале пишет  политолог написал в своем Telegram-канале. Эксперт также поддержал высказанную главой МИД России Сергеем Лавровым мысль о том, что Москва может прекратить диалог с Евросоюзом.

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#украина #сатановский

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