Сатановский: России все равно придется «пройтись» по тем, кто ее кусает

Россия должна пойти на жесткие меры против Украины, поскольку Киев не перестанет «кусать» Москву, считает политолог Евгений Сатановский.

Россия должна пойти на жесткие меры против Украины, поскольку Киев не перестанет «кусать» Москву. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил Великобританию и Турцию, а также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Сатановский считает, что подобные визиты украинского руководства свидетельствуют лишь о том, что Киев ищет себе союзников для дальнейшего противостояния с Россией.

«Что касается визита Зеленского в Турцию, то даже опера такая была "Запорожец за Дунаем". "Теперь я турок, не козак. Здається, добре одягнувся». Все нормально. Это старая добрая традиция украинского начальства искать себе по миру хозяев», — говорит Сатановский.

???????? та ???????? готові поглиблювати стратегічне партнерство. Обговорили з @RTErdogan підготовку 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня. Підписані двосторонні угоди ???????????????? відкривають нові можливості для торгівлі, інвестування, співпраці в енергетиці, інфраструктурі, ОПК. pic.twitter.com/j31QC9UD3Z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2020

Эксперт уверен, что активность Украины закончится лишь в том случае, если Россия пойдет на реализацию жестких мер. Он заметил, что Москве рано или поздно все равно придется «добить» тех, кто ее кусает.

«Я довольно часто повторяю фразу, которую в свое время придумал, чтобы вежливыми словами говорить, что думаю. Тут либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам. Никаких других вариантов не бывает. Вся наша история — это войны, войны, войны», — считает собеседник издания.

Сатановский также заверил, что Россия обладает всеми необходимыми видами вооружения, чтобы «закончить существование США»

«Про Европу и всех остальных я вообще молчу. И совершенно не важно, что это будет взаимно. Вот это уже точно по барабану. Россия может все что угодно», — убежден эксперт.

Ранее Сатановский назвал принятое Россией решение заморозить плутониевое соглашение с Соединенными Штатами Америки «исторической вещью». Впрочем, если американцы выполнят взятые на себя обязательства, к этому вопросу можно будет вернуться. Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог написал в своем Telegram-канале. Эксперт также поддержал высказанную главой МИД России Сергеем Лавровым мысль о том, что Москва может прекратить диалог с Евросоюзом.