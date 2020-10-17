Власти Одессы вернут названия улицам, которые переименовал Саакашвили

Историко-топонимическая комиссия Одессы решила вернуть названия улицам, которые переименовали в период декоммунизации. Об этом стало известно из записи мэра города Геннадия Труханова на его странице Facebook.

Историко-топонимическая комиссия Одессы решила вернуть названия улицам, которые переименовали в период декоммунизации. Об этом стало известно из записи мэра города Геннадия Труханова на его странице Facebook.

Изменения коснутся только тех улиц, которые экс-губернатор Михаил Саакашвили переименовал, а именно улицы 25-й Чапаевской Дивизии и проспект Маршала Жукова, сообщил глава. Историко-топонимическая комиссия поддержала его инициативу. Труханов отметил, что Георгий Жуков вел борьбу с фашизмом и не попадает под закон.

Геннадий Труханов ранее прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского поставить экс-губернатора Одесской области на пост советника по реформам. Он считает, что украинский лидер таким образом собирается бороться с несогласными главами регионов.