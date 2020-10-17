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20:33   17 Октября 2020
Политика

Президент Турции поблагодарил Зеленского за врученный орден

Президент Турции поблагодарил Зеленского за врученный орден

Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества".

Турецкий лидер получил от президента Украины орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает РИА SM-News.

"Благодарю от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", –— ответил Эрдоган.

Такую же награду от Зеленского ранее получил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович во время визита украинского лидера в Брюссель. Украинского лидера неоднократно критиковали за раздачу различных орденов.

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#эрдоган #орден #зеленский

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