Президент Турции поблагодарил Зеленского за врученный орден

Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества".

Турецкий лидер получил от президента Украины орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщает РИА SM-News.

"Благодарю от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", –— ответил Эрдоган.

Такую же награду от Зеленского ранее получил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович во время визита украинского лидера в Брюссель. Украинского лидера неоднократно критиковали за раздачу различных орденов.