Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:29   17 Октября 2020
Политика

Статья NY Post о сыне Байдена вновь стала доступной в Twitter

Статья NY Post о сыне Байдена вновь стала доступной в Twitter

Американская соцсеть Twitter разблокировала доступ к публикации газеты New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере. Об этом сообщили авторы издания Hill, передает РИА Новости.

Представитель Twitter отметил, что пользователи платформы вновь могут просматривать материал New York Post. Он объяснил решение соцсети широким распространением личной информации из статьи на других платформах и в прессе.

Газета New York Post опубликовала электронное письмо, автором которого якобы является советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. Оно содержит благодарность сотрудника организации Хантеру Байдену за встречу с его отцом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #twitter

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров