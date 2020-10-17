Статья NY Post о сыне Байдена вновь стала доступной в Twitter

Американская соцсеть Twitter разблокировала доступ к публикации газеты New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере. Об этом сообщили авторы издания Hill, передает РИА Новости.

Американская соцсеть Twitter разблокировала доступ к публикации газеты New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере. Об этом сообщили авторы издания Hill, передает РИА Новости.

Представитель Twitter отметил, что пользователи платформы вновь могут просматривать материал New York Post. Он объяснил решение соцсети широким распространением личной информации из статьи на других платформах и в прессе.

Газета New York Post опубликовала электронное письмо, автором которого якобы является советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. Оно содержит благодарность сотрудника организации Хантеру Байдену за встречу с его отцом.