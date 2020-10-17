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20:10   17 Октября 2020
Политика

Сенатор Пушков рассказал об амбициях Турции в сфере газа

Сенатор Пушков рассказал об амбициях Турции в сфере газа

Власти Турции давно планируют превратиться в газовую державу. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом рассказывается в материале РИА Новости.

Анкара намерена контролировать проекты других стран в Средиземноморском регионе, включая план трубопровода Кипр — Греция.

"Она ведет активный поиск газа и в Средиземном море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, к югу от которого Турция ведет собственную газоразведку", — заявил сенатор.

Газовый аспект присутствует в отношениях Турции с другими странами. Анкара рассчитывает превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу.

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#турция #пушков #газ

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