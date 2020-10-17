Байден отказался отвечать репортеру на вопрос о статье про сына Хантера

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не стал комментировать вопрос журналиста о статье газеты New York Post про его сына Хантера. Об этом говорится в материале телеканала Fox News.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не стал комментировать вопрос журналиста о статье газеты New York Post про его сына Хантера. Об этом говорится в материале телеканала Fox News.

Байден побеседовал с представителями СМИ после предвыборных мероприятий в Мичигане. Один из журналистов попросил его прокомментировать публикацию New York Post, которая якобы содержит доказательства связи Хантера с украинской энергокомпанией Burisma.

"Я знал, что вы спросите об этом. Но у меня нет ответа", — сказал Байден-старший.

Газета New York Post опубликовала электронное письмо, в котором советник руководства Burisma Вадим Пожарский будто бы благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом. Демократ заявил, что не имел никакого отношения к работе сына на эту компанию.