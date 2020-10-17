Блогер Алексей Навальный продолжает делать провокационные заявления в интервью западным изданиям и либеральным журналистам. О роли главы признанного в РФ иноагентом ФБК высказался политолог Армен Гаспарян, передает Федеральное агентство новостей.

Блогер Алексей Навальный продолжает делать провокационные заявления в интервью западным изданиям и либеральным журналистам. О роли главы признанного в РФ иноагентом ФБК высказался политолог Армен Гаспарян, передает Федеральное агентство новостей.

Новая волна интереса к фигуре Навального началась 20 августа после инцидента с его "отравлением". После выхода из комы блогер начал давать интервью. В числе тех, с кем он уже поговорил, оказались Юрий Дудь, BBC, Bild, The Economist и Spiegel. Каждый раз основатель "Фонда борьбы с коррупцией" преподносит общественности антироссийскую повестку.

Результатом того, что происходит с блогером сейчас, может стать привлечение к ответственности по статье 275 УК РФ о государственной измене. Поэтому вариант его возвращения в Россию маловероятен, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. Сейчас Навальный живет на границе Германии и Швейцарии в комфортных условиях, дорогом особняке, с охраной. Этот факт выяснил политолог Александр Сосновский.

Повторяющиеся тезисы, которые Навальный озвучивает в своих интервью, не должны вызывать удивления. Деятельность блогера сводится к повторению одних и тех же "мантр", заметил Гаспарян. Для непредвзятой оценки происходящего нужно иметь серьезное представление о политической обстановке, чего нет у Навального.

"Он был активистом партии "Яблоко", он на таком же уровне остался сейчас. Он так и не стал политиком — он простой активист", — высказался эксперт.

Каждая попытка Запада сделать из блогера масштабного политического деятеля обречена на провал. История знает множество примеров, когда иностранный истеблишмент хотел сделать из советских деятелей лояльных к себе людей. Однако их подготовка с уровнем блогера не стоит в одном ряду, заключил Гаспарян.