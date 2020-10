СМИ Запада отреагировали на новости о продолжении «Чебурашки»

Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, а также обойдутся без крокодила Гены.

Персонаж популярного советского мультфильма «Крокодил Гена» возвращается на экраны. Киностудия «Союзмультфильм» и студия Yellow, Black and White (YBW), совместно с телеканалами «Россия-1» и СТС создадут кинокартину о Чебурашке.Начало съемок запланировано на 2021 год.

Спустя год «Чебурашка» выйдет в прокат в России и за границей, где число фанатов «неизвестного науке зверя» растет, пишет британская газета The Times. Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, а также обойдутся без крокодила Гены.

Журналисты не исключают, что будущая картина вызовет интерес и в Японии, где Чебурашка имеет культовый статус. The Times также напомнил, что в России персонаж считается национальным достоянием. Чебурашка четырежды становился символом олимпийской сборной, а песенку крокодила Гены любят исполняют на праздновании дня рождения.

The iconic Cheburashka will return to the big screen in 2022. The Soviet cultural icon first debuted in a 1969 cartoon, and became an instant hit across the nation. Since then Cheburashka has remained a national treasure. Read more here: https://t.co/SFKYTRhyAL pic.twitter.com/RllZk7sFso