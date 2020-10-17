СМИ Запада отреагировали на новости о продолжении «Чебурашки»

Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, а также обойдутся без крокодила Гены.

Персонаж популярного советского мультфильма «Крокодил Гена» возвращается на экраны. Киностудия «Союзмультфильм» и студия Yellow, Black and White (YBW), совместно с телеканалами «Россия-1» и СТС создадут кинокартину о Чебурашке.Начало съемок запланировано на 2021 год.

Спустя год «Чебурашка» выйдет в прокат в России и за границей, где число фанатов «неизвестного науке зверя» растет, пишет британская газета The Times. Чебурашку создадут при помощи компьютерных технологий, а также обойдутся без крокодила Гены.

Журналисты не исключают, что будущая картина вызовет интерес и в Японии, где Чебурашка имеет культовый статус. The Times также напомнил, что в России персонаж считается национальным достоянием. Чебурашка четырежды становился символом олимпийской сборной, а песенку крокодила Гены любят исполняют на праздновании дня рождения.

The iconic Cheburashka will return to the big screen in 2022. The Soviet cultural icon first debuted in a 1969 cartoon, and became an instant hit across the nation. Since then Cheburashka has remained a national treasure. Read more here: https://t.co/SFKYTRhyAL pic.twitter.com/RllZk7sFso — The Moscow Times (@MoscowTimes) October 15, 2020

Впервые забавный зверек появился в книге советского писателя Эдуарда Успенского, но популярность обрел как главный герой серии популярных кукольных мультфильмов, снятых в 1969—1983 годах. По сюжету Чебурашка забрался в ящик с апельсинами, уснул там и в результате вместе с ящиком попал в большой город.

Позже Чебурашка находит работу на витрине магазина, торгующего уцененными товарами, и поселяется в телефонной будке. Потом он знакомится с Геной, который работает в местном зоопарке крокодилом. Вместе они переживают множество приключений и даже пытаются стать пионерами.

В заключении The Times упоминает о судебных тяжбах по поводу прав на использование образа Чебурашки. Создатели фильма получили право на съемку от семьи Успенского, а Виталий Шляппо из YBW заявил о «колоссальной ответственности», которую ощущают он и его коллеги «перед сотнями миллионов людей в России и по всему миру, каждому из которых Чебурашка знаком с детства».

Ранее внимание британцев уже привлекал другой российский мультфильм, популярный за рубежом — «Маша и Медведь». Сериал о неугомонной белокурой девочке и медведе с цирковым прошлым перевели более чем на 35 языков. «Машу» любят в Германии, Италии, мусульманских Индонезии и ОАЭ, Южной Америке, Мексике, Канаде и даже в США.

The Times называла детский мультфильм примером «мягкой силы», которую Кремль использует для продвижения положительного образа России за рубежом. Журналисты даже сравнивали поведение Маши с политикой Владимира Путина.

В США и Британии новая фишечка - там решили так полюбившийся гражданам самых демократичных стран мульфильм "Маша и медведь" объявить оружием Кремля. Первая ступень - разъяснение гражданам сути мультика - мягкая сила русской пропаганды. Отак от! — Куликовец (@_Kulikovec) November 17, 2018

В России ответ на британскую публикацию не заставил себя ждать. Директор создавшей сериал студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейкос сказал, что относится к заявлениям о «кремлевской пропаганде» с юмором, а авторы таких теорий обладают богатой фантазией. Депутат Госдумы Александр Курдюмов назвал статью в The Times «бредом чистой воды».

Ранее пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина объяснила «Политике Сегодня» ремейк советского мультфильма популярностью Чебурашки у детей.