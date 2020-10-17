Минздрав РФ опроверг дефицит противовирусных препаратов

Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов на территории России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, передает ТАСС.

Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов на территории России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, передает ТАСС.

Российское ведомство регулярно проводит мониторинг наличия лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов. Отслеживается наличие противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов. В настоящее время дефицита среди них не наблюдается, пишет агентство.