19:39 17 Октября 2020Общество
Минздрав РФ опроверг дефицит противовирусных препаратов
Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов на территории России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, передает ТАСС.
Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов на территории России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, передает ТАСС.
Российское ведомство регулярно проводит мониторинг наличия лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов. Отслеживается наличие противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов. В настоящее время дефицита среди них не наблюдается, пишет агентство.
"В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают", — передает ведомство.