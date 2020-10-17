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19:39   17 Октября 2020
Общество

Минздрав РФ опроверг дефицит противовирусных препаратов

Минздрав РФ опроверг дефицит противовирусных препаратов

Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов на территории России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, передает ТАСС.

Российское ведомство регулярно проводит мониторинг наличия лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов. Отслеживается наличие противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов. В настоящее время дефицита среди них не наблюдается, пишет агентство.

"В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают", — передает ведомство.

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#дефицит #минздрав #противовирусные препараты

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