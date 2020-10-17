Ремесло: Ходорковский подставил Навального в интервью на "Эхо Москвы"

Олигарх Михаил Ходорковский подставил блогера Алексея Навального, заявив, что тот мог самостоятельно оплатить счет за лечение в германской клинике. Такого мнения придерживается юрист Илья Ремесло.

Олигарх Михаил Ходорковский подставил блогера Алексея Навального, заявив, что тот мог самостоятельно оплатить счет за лечение в германской клинике. Такого мнения придерживается юрист Илья Ремесло.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" беглый миллиардер заявил, что, по его сведениям, доходов Навального должно было хватить для оплаты лечения за границей. Подробнее об этой ситуации рассказывается в материале Nation News.

Сам Навальный заявил, что за лечение пришлось заплатить 49 900 евро, но главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский считает, что итоговый счет составлял около 284 тысяч евро. Известно, что в оплате лечения участвовали предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

"Но, возможно, Ходорковский знает о том, что у Навального на самом деле все не так плохо, как он об этом отчитывается, и что у него там имеются какие-то иные доходы, о которых знает только сам Ходорковский", –— считает Ремесло.

Ходорковский не участвовал в оплате дорогостоящего лечения, возможно, из-за имеющихся разногласий с Навальным. В интервью радиостанции олигарх намекнул на реальные доходы скандально известного блогера, что может негативно отразиться на отношении к Навальному его сторонников.