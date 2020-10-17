Минздрав РФ: в 90% случаев россияне привезли коронавирус с отдыха

Девять из десяти россиян заболели коронавирусом на отдыхе за рубежом, заявили в Минздраве РФ. Причиной этого явления могло стать несоблюдение правил по COVID-19 на иностранных курортах, передает "Газета.ru".

Девять из десяти россиян заболели коронавирусом на отдыхе за рубежом, заявили в Минздраве РФ. Причиной этого явления могло стать несоблюдение правил по COVID-19 на иностранных курортах, передает "Газета.ru".

Путешественники часто пренебрегают социальной дистанцией на пляжах, а зарубежные отельеры в погоне за прибылью не соблюдают это же требование в своих кафе и ресторанах, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

Турция одной из первых открыла границы для туристов в период пандемии коронавируса. Несмотря на неконтролируемый рост случаев COVID-19 в стране, власти не планируют отказываться от туристов. Жители Турции возмущены пренебрежительным отношением правительства к своим гражданам. Такое отношение властей к своему народу можно считать должностным проступком, уверен депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.