Делягин объяснил россиянам, куда нужно вложить деньги, чтобы заработать

Экономист дал неутешительные прогнозы рублю на ближайший период.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин посоветовал россиянам, как и куда выгоднее вложить деньги осенью-зимой 2020 года. Экономист дал неутешительные прогнозы рублю на этот период.

Отвечая на вопросы слушателей радио «Аврора», эксперт заявил, что не стал бы продавать сбережения в евро за 92 и более рублей. Делягин намекнул, что не считает такие цифры пиком стоимости европейской валюты. Прогноз он объяснил неутешительными перспективами рубля до конца текущего года.

«В крайнем случае я поменял бы [евро] на швейцарские франки. С рублем, я думаю, все будет довольно грустно», — сказал эксперт.

Американский доллар же будет обесцениваться, считает Делягин. Однако прогнозы о стремительном подорожании золота до 20 тысяч долларов за тройскую унцию едва ли станут реальностью. Экономист предложил основывать выбор средств накопления на готовности рисковать. Покупка подешевевших из-за пандемии COVID-19 акций всегда сопряжена с риском, даже если речь идет о крупнейших компаниях уровня «Аэрофлота».

Эксперт также предложил «поиграть» в ценные бумаги и купить их сейчас.

«Если хотите – работайте. Мой сын за неделю заработал на акциях Zoom +15%. Но это риск – можно заработать, а можно потерять», — сказал экономист.

Самым легким способом сберечь деньги и получить рублевый доход Делягин считает покупку устойчивой валюты. Самой надежной эксперт считает называет швейцарский франк. На момент публикации его курс составляет 85,24 рубля ниже евро). Сбережения в валюте Швейцарии, по мнению экономиста, позволяют «отключить голову» и не беспокоиться за деньги.

«У вас 1,5 миллионов рублей и четыре тысячи долларов долларов? Как сохранить деньги, чтобы получить взнос на ипотеку в 2021-2022 годах? Я бы вам советовал перевложиться в швейцарские франки, отключить мозг и не париться. Если не хотите рисковать <..>», — резюмировал эксперт.

Ослабление рубля играет на руку российским компаниям, побуждая их меньше полагаться на импорт, заявил ранее в интервью агентству Bloomberg министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По словам главы ведомства, исходя из такой логики, низкий курс рубля «это круто». С ним солидарен старший преподаватель Кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента Борис Пивовар.