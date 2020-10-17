Войска России и Абхазии проводят учения в горах и на морском побережье

Российские военнослужащие Южного военного округа принимают участие в учениях в Абхазии, сообщает телеканал "Звезда".

Российские военнослужащие Южного военного округа принимают участие в учениях в Абхазии, сообщает телеканал "Звезда".

Маневры проводятся совместно с представителями Министерства обороны республики, передает канал. Учения проводятся на абхазских полигонах Цабал и Нагвалоу. Военное командование задействовало мотострелков, разведчиков, артиллерийские и зенитные расчеты, а также танки в ходе маневров. Военнослужащие потренировались в оборонительных и наступательных действиях в горно-лесистой местности.

Также бойцы войск России и Абхазии провели отработку защиты береговой линии от морских десантников условного противника. Военнослужащие провели установку укреплений, а также замаскировали боевую технику, нанеся удар по "вражеской" морской технике.