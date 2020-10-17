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19:07   17 Октября 2020
Армия

Войска России и Абхазии проводят учения в горах и на морском побережье

Войска России и Абхазии проводят учения в горах и на морском побережье

Российские военнослужащие Южного военного округа принимают участие в учениях в Абхазии, сообщает телеканал "Звезда".

Маневры проводятся совместно с представителями Министерства обороны республики, передает канал. Учения проводятся на абхазских полигонах Цабал и Нагвалоу. Военное командование задействовало мотострелков, разведчиков, артиллерийские и зенитные расчеты, а также танки в ходе маневров. Военнослужащие потренировались в оборонительных и наступательных действиях в горно-лесистой местности.

Также бойцы войск России и Абхазии провели отработку защиты береговой линии от морских десантников условного противника. Военнослужащие провели установку укреплений, а также замаскировали боевую технику, нанеся удар по "вражеской" морской технике.

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#россия #учения #абхазия

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