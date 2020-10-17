Ремонтные работы Минэнерго САР стартовали на электростанции Аль-Зары

Министерство энергетики Сирии приступило к ремонтным работам первой группы паровых турбин на электростанции в городе Аль-Зара. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Министерство энергетики Сирии приступило к ремонтным работам первой группы паровых турбин на электростанции в городе Аль-Зара. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Модернизация в этом году проводится без привлечения иностранных экспертов, что позволило снизить ее стоимость до 5,8 млн евро. По словам менеджера по техническому обслуживанию станции Али Хасана Мухаммада, работы по первой группе турбин включают несколько этапов.

"Параллельно с демонтажем турбины идет обслуживание котла электростанции и его вспомогательного оборудования. Завершить работы планируется к середине ноября 2021 года", — сказал он.

Мухаммад отметил, что модернизация позволит увеличить мощность электросети Сирии на 185 мегаватт. Предварительные испытания по итогам проведенных работ продемонстрировали существенное увеличение производительности.

Боевики незаконных вооруженных формирований за годы сирийского кризиса не раз обстреливали электростанцию. Правительство САР в 2019 году провело техническое обслуживание третьей группы. Работы выполнены при участии профильных специалистов из Ирана.