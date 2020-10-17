19:04 17 Октября 2020Общество
Власти Петербурга проверили, носят ли торговцы в Апраксином дворе маски
Сотрудники Комитета по вопросам законности Петербурга проверили, как посетители и работники Апраксина двора соблюдают масочный режим, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Комитета по вопросам законности Петербурга проверили, как посетители и работники Апраксина двора соблюдают масочный режим, сообщили в пресс-службе ведомства.
Власти Санкт-Петербурга пристально следят за тем, чтобы горожане соблюдали предписанные меры безопасности во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. По итогам рейда по Апраксину двору были составлены протоколы нарушений установленного в городе на Неве масочного режима.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал жителей и гостей Петербурга носить средства индивидуальной защиты. Он указал на важность сохранения безопасности при COVID-19. Актуальные данные о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.