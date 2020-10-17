Младенца от суррогатной матери отправили из роддома в больницу Петербурга

Малыш, рожденный суррогатной матерью, попал в больницу спустя неделю после появления на свет в Петербурге. Ребенка должна была воспитывать супружеская пара из Китая, сообщает ТАСС.

Малыш, рожденный суррогатной матерью, попал в больницу спустя неделю после появления на свет в Петербурге. Ребенка должна была воспитывать супружеская пара из Китая, сообщает ТАСС.

Младенца от суррогатной матери, который был рожден при посредничестве китайской компании BluedBaby, связанной со смертью другого ребенка, отправили из роддома в больницу Петербурга. Малыш появился на свет семь дней назад, его опекуном планировала стать семья из Китая, передает ТАСС со ссылкой на представителя детского омбудсмена по городу Анны Митяниной.

Как рассказали в пресс-службе, за жизнь троих детей, которые родились благодаря посредничеству BluedBaby, сейчас борются петербургские медики. Еще двоих доставили в Дом ребенка №3. Компания присматривает еще за четырьмя новорожденными. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы направить всех детей в медучреждения.