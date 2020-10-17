18:25 17 Октября 2020Политика
Соцсети помогли послу Киргизии в РФ узнать о своей отставке
Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении с занимаемой должности через социальные сети. Об этом он рассказал в беседе с информационным агентством ТАСС.
Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении с занимаемой должности через социальные сети. Об этом он рассказал в беседе с информационным агентством ТАСС.
Президентский указ об увольнении Джекшенкулова подписан 14 октября. Бывший лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел с поста главы республики на следующий день.
"С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью", — сказал Джекшенкулов.
Обстановка в Киргизии обострилась 4 октября после парламентских выборов. Сторонники не прошедших партий захватили здание правительства и освободили из тюрьмы нескольких заключенных.