Соцсети помогли послу Киргизии в РФ узнать о своей отставке

Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении с занимаемой должности через социальные сети. Об этом он рассказал в беседе с информационным агентством ТАСС.

Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении с занимаемой должности через социальные сети. Об этом он рассказал в беседе с информационным агентством ТАСС.

Президентский указ об увольнении Джекшенкулова подписан 14 октября. Бывший лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел с поста главы республики на следующий день.

"С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью", — сказал Джекшенкулов.

Обстановка в Киргизии обострилась 4 октября после парламентских выборов. Сторонники не прошедших партий захватили здание правительства и освободили из тюрьмы нескольких заключенных.