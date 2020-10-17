Рогозин рассказал о запуске российского "Ковчега" на орбиту Земли

Российские специалисты запустят на орбиту Земли особый спутник с биологическими объектами, передает телеканал "Звезда" слова главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Российские специалисты запустят на орбиту Земли особый спутник с биологическими объектами, передает телеканал "Звезда" слова главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Биологический спутник, получивший название "Ковчег", разрабатывается сотрудниками Роскосмоса совместно со специалистами МГУ, пишет канал. Отмечается, что целью запуска космического аппарата на околоземную орбиту является изучение влияния отсутствия магнитосферы планеты на биологические объекты. Согласно планам, спутник будет запущен в 2024 году.

"Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тысяч километров", — отметил Рогозин.

Первая информация о работе над космическим аппаратом появилась еще в 2019 году. Исследования, которые будут проведены при помощи "Ковчега", позволят узнать, как условия дальнего космоса влияют на живые организмы.