Атомный ледокол "Сибирь" перебазировали для швартовных испытаний

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22 220 был пришвартован к седьмому причалу набережной завода. Эту операцию провели специалисты АО "Балтийский завод", сообщает телеканал российский "Звезда".

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22 220 был пришвартован к седьмому причалу набережной завода. Эту операцию провели специалисты АО "Балтийский завод", сообщает телеканал российский "Звезда".

Атомоход был переставлен для продолжения швартовных испытаний и подготовки заказа к погрузке топлива. В настоящее время на ледоколе начались работы по покраске надстройки, которые будут завершены в начале 2021 года.

Ледоколы типа ЛК-60Я — это новый тип российских атомных ледоколов. Специалисты Балтийского завода в последнее время заняты строительством трех атомных ледоколов проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Их строят на замену советским судам.