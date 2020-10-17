Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:20   17 Октября 2020
Армия

Атомный ледокол "Сибирь" перебазировали для швартовных испытаний

Атомный ледокол "Сибирь" перебазировали для швартовных испытаний

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22 220 был пришвартован к седьмому причалу набережной завода. Эту операцию провели специалисты АО "Балтийский завод", сообщает телеканал российский "Звезда".

Атомоход был переставлен для продолжения швартовных испытаний и подготовки заказа к погрузке топлива. В настоящее время на ледоколе начались работы по покраске надстройки, которые будут завершены в начале 2021 года.

Ледоколы типа ЛК-60Я — это новый тип российских атомных ледоколов. Специалисты Балтийского завода в последнее время заняты строительством трех атомных ледоколов проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Их строят на замену советским судам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сибирь #ледокол #балтийский завод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров