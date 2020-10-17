США превратили выгодный всем договор СНВ-3 в инфовойну с Россией

Продление договора СНВ-3 между США и Россией превратилось в инструмент инфовойны, развернутой против Москвы. Такое мнение в беседе с iReactor выразил политолог Василий Кошкин.

Продление договора СНВ-3 между США и Россией превратилось в инструмент инфовойны, развернутой против Москвы. Такое мнение в беседе с iReactor выразил политолог Василий Кошкин.

Россия предложила США инициативу о продлении договора СНВ-3 сроком на год, без изменения действующих условий. В Вашингтоне на российское предложение отреагировали прохладно. Ранее подписание договора американская сторона затягивала внесением новых пунктов, которые должны быть учтены в документе, регулирующим наступательные вооружения двух стран. Москва отвергла предложение американских дипломатов. После этого США обвинили Россию в срыве продления действующего договора, что угрожает мировой безопасности.

В беседе с IReactor политолог и заместитель главы кафедры социологии в РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Вашингтон рассчитывает разорвать действующее соглашение, а ответственность за все возложить на Россию. Это выгодно вдвойне, особенно накануне американских президентских выборов, которые должны пройти 3 ноября. Интерес американского избирателя только подогревает "российское вмешательство" в дела США.

"На сегодняшний день в формате выборной кампании в Соединенных Штатах Америки нужны соответствующие информационные поводы, которые обеспечили бы успех ныне действующему президенту", — подчеркнул политолог.

Кошкин напомнил, что Россия еще в 2019 году предлагала США пойти на переговоры по продлению договора, но теперь Соединенные Штаты попытаются скрыть промах, обвинив во всем Москву.