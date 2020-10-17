"Предшественник Су-57": аналитики Sohu раскрыли тайны МиГ-1.44

Аналитики китайского агентства Sohu опубликовали материал, который посвящен советскому истребителю пятого поколения МиГ-1.44. Перевод статьи на русский язык опубликовало интернет-издание "ПолитРоссия".

Аналитики китайского агентства Sohu опубликовали материал, который посвящен советскому истребителю пятого поколения МиГ-1.44. Перевод статьи на русский язык опубликовало интернет-издание "ПолитРоссия".

Как пишет СМИ, когда в распоряжении США появился истребитель пятой генерации F-22, в СССР началась работа над созданием МиГ-1.44. Самолет должен был стать ответом американскому сопернику. V-образная хвостовая часть советского самолета была сильно похожая на ту, которую имел F-22.

Советские инженеры воплотили в жизнь инновационные и уникальные советские технологии, когда создавали МиГ-1.44. Этот самолет обладал огромным боевым потенциалом. Мощный ракетный и сверхсовременный радиолокационный комплекс истребителя обратил бы в бегство любого противника.

Несмотря на это, проект заморозили сразу после распада СССР. Мировое сообщество так и не увидело превосходные летные и боевые характеристики советского истребителя. К сожалению, МиГ-1.44 так и остался опытным образцом, передает российское издание.