17:40 17 Октября 2020Армия
Ереван сообщил о сбитых над Арменией и Карабахом БПЛА ВС Азербайджана
Армянские войска уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов армии Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении.
Армянские войска уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов армии Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении.
Силам ПВО Армении удалось сбить три азербайджанских беспилотника в воздушном пространстве государства, говорится в сообщении. Уточняется, что еще один БПЛА был уничтожен над Нагорно-Карабахской Республикой.