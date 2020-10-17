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17:40   17 Октября 2020
Армия

Ереван сообщил о сбитых над Арменией и Карабахом БПЛА ВС Азербайджана

Ереван сообщил о сбитых над Арменией и Карабахом БПЛА ВС Азербайджана

Армянские войска уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов армии Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении.

Силам ПВО Армении удалось сбить три азербайджанских беспилотника в воздушном пространстве государства, говорится в сообщении. Уточняется, что еще один БПЛА был уничтожен над Нагорно-Карабахской Республикой.

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