Ереван сообщил о сбитых над Арменией и Карабахом БПЛА ВС Азербайджана

Армянские войска уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов армии Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении.

Армянские войска уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов армии Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении.

Силам ПВО Армении удалось сбить три азербайджанских беспилотника в воздушном пространстве государства, говорится в сообщении. Уточняется, что еще один БПЛА был уничтожен над Нагорно-Карабахской Республикой.