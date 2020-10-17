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17:35   17 Октября 2020
Общество

Глава Роскосмоса объявил дату запуска биологического спутника "Ковчег"

Глава Роскосмоса объявил дату запуска биологического спутника "Ковчег"

Запуск биологического спутника "Ковчег" на орбиту запланирован на 2024 год. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

Аппарат предназначен для изучения влияния отсутствия магнитного поля Земли на биологические объекты. Эксперимент покажет условия жизни живых организмов в дальнем космосе. "Ковчег" проведет на орбите четыре недели. Ни один ученый пока не смог доказать, что человек не может существовать вне геомагнитного поля, напомнил Рогозин.

Глава Роскосмоса сообщил о планах построить космический спутник "Ноев ковчег" в мае 2019 года. Другие биологические аппараты уже покинули Землю. Среди них спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М". Они должны вернуться в 2023 и 2025 годах.

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