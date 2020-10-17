Эксперт: заявления парламентариев Швеции не остановят «Северный поток—2»

Представители Умеренной коалиционной партии Швеции заявили, что остановка «Северного потока — 2» является одной из главных целей страны.

Представители Умеренной коалиционной партии Швеции заявили, что остановка «Северного потока — 2» является одной из главных целей страны. Партия представила в парламенте документ «Роль Швеции в мире», в котором утверждается, что у ЕС есть «проблемы» с «общим курсом по отношению к России», несмотря на единство в отношении санкций.

Авторы документа, попавшего в распоряжение RT, считают, что трудности есть, в том числе, с газопроводом «Северный поток — 2», который «противоречит принципам Энергетического союза» и приводит к росту зависимости ЕС от газа из России.

Впрочем, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что бумага шведских парламентариев никак не отразится на строительстве газопровода. Подобные заявления связаны с позиционированием политической силы внутри Швеции, предполагает эксперт.

Умеренная коалиционная партия — главная сила оппозиционного правоцентристского альянса, в который, помимо «умеренных», входят Партия центра, Народная партия и Христианско-демократическая партия. Она занимает в парламенте Швеции 70 из 349 мест,

«В любом случае, эта декларация никак не повлияет на проект», — уверенно заявил Гривач в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Мнение эксперта подтверждается словами главы МИД Германии Хайко Мааса. Ранее дипломат выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2». По его словам, открытым остается лишь вопрос о том, в какие сроки будет завершена реализация проекта.

Маас также обратил внимание, что решение об энергоснабжении Европа принимает независимо от США.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской нефти», — заявил глава немецкой дипломатии.

На прошлой неделе Маас подчеркнул, что предлагаемые Германией санкции в отношении России не затрагивают газопровод. СП-2 остается многосторонним проектом и требует международного консенсуса, добавил Маас.

7 октября польский антимонопольный орган UOKiK решил оштрафовать пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около 60 миллионов долларов. Причина заключается в том, что при строительстве газопровода не было зарезервировано половины мощности трубы для сторонних поставщиков. Сам «Газпром» также оштрафован на 7,6 миллиарда.

Компания намерена обжаловать решение польского регулятора о штрафе, поскольку оно «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В «Газпроме» подчеркнули, что размер компенсации говорит о желании любыми способами помешать завершению строительства трубопровода.

В августе 2020 года UOK уже штрафовал российского гиганта на 57 миллионов долларов. Тогда причиной послужил отказ «Газпрома» сотрудничать в расследовании по строительству СП-2. В Польше обратили внимание, что объединение нескольких независимых предприятий для финансирования газопровода не должно было происходить без одобрения регулятора. В итоге компания сумела обжаловать решение.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда.

Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина трубопровода оценивается в 1200 километров.