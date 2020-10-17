Космонавты ликвидировали аварию с кислородной системой на МКС

Космонавты произвели ремонт системы генерации кислорода на Международной космической станции, передает ТАСС.

Космонавты произвели ремонт системы генерации кислорода на Международной космической станции, передает ТАСС.

Функционирование системы производства кислорода "Электрон-ВН" в настоящий момент происходит в штатном режиме, уточняется в сообщении. Известно, что инцидент, в результате которой была нарушена работа системы подачи воздуха, произошел в среду, 14 октября.

После сбоя, приведшего к выходу из строя системы "Электрон-ВН", экипаж космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом приступили к осуществлению ремонтных работ. После их окончания подача воздуха на МКС была возобновлена.