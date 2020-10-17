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16:58   17 Октября 2020
Происшествия

Обезглавивший парижского учителя мужчина оказался беженцем

Обезглавивший парижского учителя мужчина оказался беженцем

Французские следователи заявили, что убийца школьного учителя под Парижем проживал в стране в статусе беженца. Местная прокуратура утверждает, что преступление совершил 18-летний мужчина.

Террорист, напавший с ножом на преподавателя истории в пригороде Парижа, имел статус беженца во Франции. Такое заявление сделал глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар. По его словам, учителя убил 18-летний мужчина родом из Москвы. Однако официальной информации по этому поводу нет.

Мужчина обезглавил школьного учителя накануне в городе Эраньи. Прибывшие на место происшествия французские полицейские застрелили злоумышленника. Правоохранители после инцидента задержали девять человек, которые могут быть причастны к резонансному нападению. В числе арестованных оказались четыре родственника преступника.

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#убийство #париж #беженец

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