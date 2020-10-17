16:30 17 Октября 2020Политика
Путин провел переговоры с принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом 17 октября сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом 17 октября сообщили в Кремле.
Диалог велся в телефонном режиме. Глава РФ и аравийский принц подняли вопросы совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также была затронута тема перспективы применения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
В рамках телефонного разговора Путин и наследник престола Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+. Стороны заявили о готовности тесного сотрудничества для поддержания стабильной ситуации на рынке энергоносителей.