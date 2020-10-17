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16:29   17 Октября 2020
Армия

Турецкие войска перекрыли подачу питьевой воды жителям сирийской Хасаки

Турецкие войска перекрыли подачу питьевой воды жителям сирийской Хасаки

Работа водопроводной станции Алук в сирийской провинции Хасака вновь была остановлена турецкими военнослужащими и подконтрольными им боевиками, передает SANA.

Местные жители провинции, число которых составляет примерно миллион человек, получают питьевую воду посредством водозаборной станции, расположенной вблизи населенного пункта Рас аль-Эйн. Однако станция вновь была отключена, передает Федеральное агентство новостей слова директора объекта Махмуд аль-Икла со ссылкой на сирийское агенство. Он уточнил, что солдаты турецких войск мотивировали приостановку работы станции якобы ее неисправностью, однако система функционировала в штатном режиме.

Армия Турции, а также подконтрольные ей вооруженные бандформирования, удерживают контроль над территориями в северной части Хасаки по итогам спецоперации "Источник мира". Местные жители недовольны присутствием турецких сил и боевиков в регионе, что регулярно приводит к митингам против оккупации части провинции.

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