Власти Греции собираются построить на границе с Турцией очередную стену, чтобы сдержать потоки мигрантов. Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News заметил, что скептически относится к этой затее.

Власти Греции собираются построить на границе с Турцией очередную стену, чтобы сдержать потоки мигрантов. Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News заметил, что скептически относится к этой затее.

По мнению эксперта, эти намерения вряд ли закончатся хорошо. Ситуация в регионе может усугубиться, если президентские выборы в США завершатся победой члена Демократической партии, отмечает издание.

Брутер добавил, что негативным фактором являются планы Анкары организовать разведку шельфа. Сыграет определенную роль и карабахский конфликт. Влияние США на Турцию уменьшится, что спровоцирует конфликт среди членов Североатлантического альянса.

Эксперт полагает, что возведение стены не увеличит безопасность. Турция на протяжении нескольких лет является своеобразным "миграционным центром", из которого нелегальные переселенцы распространяются по европейским странам. В качестве примера Брутер привел израильский опыт, который оказался неэффективен.